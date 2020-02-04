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Грета Тунберг. Фото: rus.postimees.ee

Грета Тунберг повторно номінована на Нобелівську премію миру

4 лют 2020, 10:54
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Грета Тунберг, юна 17-річна екоактівістка зі Швеції, вдруге висувається у якості претендента на отримання Нобелівської премії миру. З такою ініціативою виступили двоє членів Риксдагу (однопалатного парламенту Швеції) від Лівої партії.

Політики своє рішення аргументували тим, що Тунберг доклала багато зусиль, щоб показати політикам всю серйозність загрози кліматичної кризи, пише AP.

Незважаючи на юний вік, Тунберг встигла виступити з доповідями про загрозу кліматичної кризи на найбільших європейських політичних і економічних майданчиках, а також поклала початок екологічного руху школярів.

Шведські парламентарі вважають, що робота юної екоактівісткипо скороченню викидів у атмосферу і дотримання Паризької угоди безпосередньо пов’язана зі встановленням і зміцненням миру на планеті, тому школярка повинна бути номінована на Нобелівську премію миру.

Парламентарії уточнили, що глобальне потепління може стати причиною конфліктів і воєн, а також появи великої кількості біженців.

У минулому році Тунберг також номінувалася на Нобелівську премію миру, але лауреатом премії став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, який зміг врегулювати прикордонний конфлікт із Еритреєю. Під час даного конфлікту загинуло понад 700 тис. людей.

Джерело: Ракурс


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