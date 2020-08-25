Екоактивістка Грета Тунберг. Фото: naked-science.ru

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Ракурс

Грета Тунберг, 17-річна екоактивістка зі Швеції, повертається до школи після річної перерви.

До навчального процесу підліток повернулася після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та участі в екологічній акції протесту у Берліні. Про повернення до школи Тунберг 24 серпня повідомила у Twitter.

Мій академічний рік завершився і я так рада, що нарешті повернулася до школи, — написала вона.

Тунберг здобула популярність, коли в 2018 році вийшла до будівлі парламенту Швеції з саморобним плакатом з написом: «Шкільний страйк заради клімату». Замість відвідування уроків дівчина кілька тижнів ходила до парламенту страйкувати. Вона стала ініціатором екологічного руху «П'ятниці заради майбутнього».

У вересні 2019 року на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку активістка звинуватила лідерів провідних держав у тому, що «своїми порожніми балачками вони позбавили її дитинства».

Раніше повідомлялося, що Грету Тунберг вдруге висували у якості претендента на отримання Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу призвела до того, що у 2020 році навантаження людства на екологію зменшилося на 9,3%. Таким чином цьогорічний карантин дозволив планеті дещо «відпочити» від людей.