Леонід Кравчук. Фото: Karpat.in.ua

https://racurs.ua/ua/n142901-umovu-vidnovlennya-vodopostachannya-do-krymu-nazvav-kravchuk-video.html

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Блокада Криму передбачає припинення водопостачання на анексований півострів із території материкової України, але голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук все ж не виключає можливості відновлення подачі води. Перший президент України вважає, що воду до Криму можна дати лише у разі гуманітарної катастрофи.

За словами Кравчука, країна, яка окупувала півострів, зобов’язана забезпечувати місцеве населення усім необхідним, зокрема й водою. Але у Криму живуть українці, тому українська влада не повинна відвертатися від своїх громадян, якщо виникне гуманітарна катастрофа, заявив Кравчук в інтерв’ю «Українському радіо».

Голова української делегації у ТКГ уточнив, що Україна не має права забезпечувати водою військові бази окупантів, але як розділити воду для військових і населення — він не знає.

Кравчук додав, що це питання ще повністю не вирішене, але розглядається можливість подачі води населенню без водопостачання підприємств і військових баз.

Слова Кравчука перегукуються із недавньою заявою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який також сказав про можливість відновлення водопостачання до Криму у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи.