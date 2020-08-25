В Україні триває епідемія COVID-19, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n142899-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-zmenshylasya-infografika.html

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Коронавірус в Україні не відступає. За минулу добу, 24 серпня, коронавірус виявили у 1 тис. 658 людей.

Це дещо менше, ніж 23 серпня, коли COVID-19 діагностували у 1 тис. 799 осіб. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 24 серпня 25 інфікованих осіб, одужали — 346 хворих. Наразі хворіють понад 53,2 тис. осіб.

Загалом за час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксовано понад 108,4 тис. випадків COVID-19;

померли 2 тис. 318 осіб;

одужали понад 52,8 тис. хворих.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у:

Чернівецькій області — 204;

Івано-Франківській області — 179;

Харківській області — 173;

Тернопільській області — 158;

Києві — 130.

Жодного випадку офіційно не зафіксовано за добу в Луганській області.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно «обезголовив» Тернопільську облдержадміністрацію.