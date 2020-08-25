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Коронавірус в Україні не відступає. За минулу добу, 24 серпня, коронавірус виявили у 1 тис. 658 людей.
Це дещо менше, ніж 23 серпня, коли COVID-19 діагностували у 1 тис. 799 осіб. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Померли 24 серпня 25 інфікованих осіб, одужали — 346 хворих. Наразі хворіють понад 53,2 тис. осіб.
Загалом за час епідемії коронавірусу в Україні:
- зафіксовано понад 108,4 тис. випадків COVID-19;
- померли 2 тис. 318 осіб;
- одужали понад 52,8 тис. хворих.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у:
- Чернівецькій області — 204;
- Івано-Франківській області — 179;
- Харківській області — 173;
- Тернопільській області — 158;
- Києві — 130.
Жодного випадку офіційно не зафіксовано за добу в Луганській області.
Нагадаємо, коронавірус нещодавно «обезголовив» Тернопільську облдержадміністрацію.
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