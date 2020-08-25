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В Україні триває епідемія COVID-19, фото: «Вікіпедія»

Коронавірус в Україні — кількість нових випадків зменшилася (ІНФОГРАФІКА)

25 сер 2020, 09:31
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Коронавірус в Україні не відступає. За минулу добу, 24 серпня, коронавірус виявили у 1 тис. 658 людей.

Це дещо менше, ніж 23 серпня, коли COVID-19 діагностували у 1 тис. 799 осіб. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 24 серпня 25 інфікованих осіб, одужали — 346 хворих. Наразі хворіють понад 53,2 тис. осіб.

Загалом за час епідемії коронавірусу в Україні:

  • зафіксовано понад 108,4 тис. випадків COVID-19;
  • померли 2 тис. 318 осіб;
  • одужали понад 52,8 тис. хворих.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у:

  • Чернівецькій області — 204;
  • Івано-Франківській області — 179;
  • Харківській області — 173;
  • Тернопільській області — 158;
  • Києві — 130.

Жодного випадку офіційно не зафіксовано за добу в Луганській області.

Захворюваність на коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Захворюваність на коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, коронавірус нещодавно «обезголовив» Тернопільську облдержадміністрацію.

Джерело: Ракурс


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