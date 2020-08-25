В Украине продолжается эпидемия COVID-19, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n142899-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает. За прошедшие сутки, 24 августа, коронавирус обнаружили у 1 тыс. 658 человек.

Это несколько меньше, чем 23 августа, когда COVID-19 диагностировали у 1 тыс. 799 человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Скончались 24 августа 25 инфицированных, выздоровели — 346 больных. Сейчас болеют более 53,2 тыс. человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксировано более 108,4 тыс. случаев COVID-19;

умерли 2 тыс. 318 человек;

выздоровели более 52,8 тыс. больных.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в:

Черновицкой области — 204;

Ивано-Франковской области — 179;

Харьковской области — 173;

Тернопольской области — 158;

столице Украины Киеве — 130.

Ни одного случая официально не зафиксировано за сутки в Луганской области.

Напомним, коронавирус недавно «обезглавил» Тернопольскую облгосадминистрацию.