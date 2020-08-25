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В Украине продолжается эпидемия COVID-19, фото: «Википедия»

Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

25 авг 2020, 09:31
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Коронавирус в Украине не отступает. За прошедшие сутки, 24 августа, коронавирус обнаружили у 1 тыс. 658 человек.

Это несколько меньше, чем 23 августа, когда COVID-19 диагностировали у 1 тыс. 799 человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Скончались 24 августа 25 инфицированных, выздоровели — 346 больных. Сейчас болеют более 53,2 тыс. человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксировано более 108,4 тыс. случаев COVID-19;
  • умерли 2 тыс. 318 человек;
  • выздоровели более 52,8 тыс. больных.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в:

  • Черновицкой области — 204;
  • Ивано-Франковской области — 179;
  • Харьковской области — 173;
  • Тернопольской области — 158;
  • столице Украины Киеве — 130.

Ни одного случая официально не зафиксировано за сутки в Луганской области.

Заболеваемость коронавирусом в Украине, инфографика: СНБО


Заболеваемость коронавирусом в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, коронавирус недавно «обезглавил» Тернопольскую облгосадминистрацию.

Источник: Ракурс


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