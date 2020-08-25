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В Украине продолжается эпидемия COVID-19, фото: «Википедия»
Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142899-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине не отступает. За прошедшие сутки, 24 августа, коронавирус обнаружили у 1 тыс. 658 человек.
Это несколько меньше, чем 23 августа, когда COVID-19 диагностировали у 1 тыс. 799 человек. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Скончались 24 августа 25 инфицированных, выздоровели — 346 больных. Сейчас болеют более 53,2 тыс. человек.
Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:
- зафиксировано более 108,4 тыс. случаев COVID-19;
- умерли 2 тыс. 318 человек;
- выздоровели более 52,8 тыс. больных.
Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили в:
- Черновицкой области — 204;
- Ивано-Франковской области — 179;
- Харьковской области — 173;
- Тернопольской области — 158;
- столице Украины Киеве — 130.
Ни одного случая официально не зафиксировано за сутки в Луганской области.
Напомним, коронавирус недавно «обезглавил» Тернопольскую облгосадминистрацию.
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