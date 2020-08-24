Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться —за 23 августа зарегистрировали 1 тыс. 799 новых случаев COVID-19.

Среди новых больных 127 детей и 86 медицинских работников. За прошедшие сутки в больницы доставили 279 зараженных. Коронавирус вчера унес жизни 22 человек, а побороли болезнь за сутки 289 пациентов. Об этом 24 августа сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине с начала эпидемии уже 106 тыс. 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли от болезни 2 тыс. 293 человека. Сумели выздороветь уже 52 тыс. 524 пациента. За предыдущие сутки медики сделали 13 тыс. 542 тестирования на коронавирус.

Больше всего случаев коронавируса, зафиксированных в регионах:

Черновицкая область — 241 новый больной;

Киев — 209 инфицированных;

Ивано-Франковская область — 170 зараженных;

Одесская область — 145 больных;

Львовская область — 142 случая;

Харьковская область — 141 зараженный;

Тернопольская область — 139 новых случаев.

Напомним, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая волна коронавируса в Украине началась только сейчас, а до этого власть успешно ее сбивала и оттягивала. Глава государства считает, что Украина хорошо подготовлена к возможной «второй волны» коронавируса — в медучреждениях есть свободные койки и средства защиты на несколько месяцев.