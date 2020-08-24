Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n142870-den-nezavisimosti-ukrainy-vystuplenie-zelenskogo-i-nagrajdenie-voennyh-translyaciya.html

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День Независимости Украины отмечают украинцы сегодня, 24 августа. Торжества в Киеве начались с самого утра.

В столице запланирован ряд мероприятий по случаю 29-й годовщины Независимости. Участие в них принимают президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена. Начало мероприятий запланировано на 9:00. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский на Михайловской площади вместе с первой леди почтит память павших защитников Украины. А на Софийской площади глава государства выступит с речью по случаю праздника и вручит государственные награды.

Напомним, провозглашение независимости украинцы поддержали на референдуме 1 декабря 1991 года, а 20 февраля 1992 года Верховная Рада перенесла празднование Дня Независимости на 24 августа. Ежегодно в честь праздника в каждом городе страны устраиваются празднования и различные мероприятия. Но в 2020 году проведения массовых мероприятий будет ограничено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.