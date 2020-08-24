Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

День Незалежності України — виступ Зеленського та нагородження військових (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 сер 2020, 08:40
999

День Незалежності України відзначають українці сьогодні, 24 серпня. Святкування у Києві розпочалися з самого ранку.

В столиці заплановані низка заходів з нагоди 29-ої річниці Незалежності. Участь у них беруть президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена. Початок заходів запланований на 9:00. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський на Михайлівській площі разом із першою леді вшанують пам’ять полеглих захисників України. А на Софійській площі глава держави виступить із промовою з нагоди свята та вручить державні нагороди.


Нагадаємо, проголошення незалежності українці підтримали на референдумі 1 грудня 1991 року, а 20 лютого 1992 Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня. Щорічно в честь свята в кожному місті країни влаштовуються святкування і різні заходи. Але у 2020 році проведення масових заходів буде обмежено заходами безпеки у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿