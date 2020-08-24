Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n142870-den-nezalejnosti-ukrayiny-vystup-zelenskogo-ta-nagorodjennya-viyskovyh-translyaciya.html

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День Незалежності України відзначають українці сьогодні, 24 серпня. Святкування у Києві розпочалися з самого ранку.

В столиці заплановані низка заходів з нагоди 29-ої річниці Незалежності. Участь у них беруть президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена. Початок заходів запланований на 9:00. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський на Михайлівській площі разом із першою леді вшанують пам’ять полеглих захисників України. А на Софійській площі глава держави виступить із промовою з нагоди свята та вручить державні нагороди.

Нагадаємо, проголошення незалежності українці підтримали на референдумі 1 грудня 1991 року, а 20 лютого 1992 Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня. Щорічно в честь свята в кожному місті країни влаштовуються святкування і різні заходи. Але у 2020 році проведення масових заходів буде обмежено заходами безпеки у зв’язку з пандемією коронавірусу.