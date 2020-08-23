24 серпня українці відзначають День Незалежностіhttps://racurs.ua/ua/n142867-24-serpnya-ukrayinci-vidznachaut-den-nezalejnosti.htmlРакурс
24 серпня українці відзначають День Незалежності України. 1 грудня 1991 року українці підтримали проголошення незалежності на референдумі, а 20 лютого 1992 Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня.
Щорічно в честь Дня незалежності України в кожному місті країни влаштовуються святкування і різні заходи. На площах проходять паради, а також звучить обов’язкове привітання від президента України.
Також до Дня незалежності зазвичай приурочують відкриття пам’ятників і архітектурних споруд. Увечері свято відзначають салютом.
Втім, у 2020 році проведення масових заходів буде обмежено заходами безпеки у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Маршів планується два — офіційна Хода ветеранів і неофіційний Марш захисників України.
В цей день народилися:
- 1928 — Левко Лук’яненко, український політик і громадський діяч.
- 1957 — Стівен Фрай, відомий британський письменник, актор і режисер.
- 1976 — Алекс О’Лафлін, австралійський актор театру і кіно.
Цей день в історії:
- 1981 — вбивця Джона Леннона Марк Девід Чепмен отримав довічне ув’язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років. Він подавав прохання шість разів і всі вони були відхилені.
- 2006 — астрономи перестали вважати Плутон планетою Сонячної системи і віднесли його до розряду карликових планет.
- 2008 — помпезне закриття Літніх Олімпійських ігор в Пекіні. Телеаудиторія цих ігор налічувала до 4,7 млрд глядачів.