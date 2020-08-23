24 серпня свято. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n142867-24-serpnya-ukrayinci-vidznachaut-den-nezalejnosti.html

Ракурс

24 серпня українці відзначають День Незалежності України. 1 грудня 1991 року українці підтримали проголошення незалежності на референдумі, а 20 лютого 1992 Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня.

Щорічно в честь Дня незалежності України в кожному місті країни влаштовуються святкування і різні заходи. На площах проходять паради, а також звучить обов’язкове привітання від президента України.

Також до Дня незалежності зазвичай приурочують відкриття пам’ятників і архітектурних споруд. Увечері свято відзначають салютом.

Втім, у 2020 році проведення масових заходів буде обмежено заходами безпеки у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Маршів планується два — офіційна Хода ветеранів і неофіційний Марш захисників України.

В цей день народилися:

1928 — Левко Лук’яненко, український політик і громадський діяч.

1957 — Стівен Фрай, відомий британський письменник, актор і режисер.

1976 — Алекс О’Лафлін, австралійський актор театру і кіно.

Цей день в історії: