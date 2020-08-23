Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
24 серпня свято. Фото: Обозреватель

24 серпня українці відзначають День Незалежності

23 сер 2020, 23:09
999

24 серпня українці відзначають День Незалежності України. 1 грудня 1991 року українці підтримали проголошення незалежності на референдумі, а 20 лютого 1992 Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня.

Щорічно в честь Дня незалежності України в кожному місті країни влаштовуються святкування і різні заходи. На площах проходять паради, а також звучить обов’язкове привітання від президента України.

Також до Дня незалежності зазвичай приурочують відкриття пам’ятників і архітектурних споруд. Увечері свято відзначають салютом.

Втім, у 2020 році проведення масових заходів буде обмежено заходами безпеки у зв’язку з пандемією коронавірусу.


Маршів планується два — офіційна Хода ветеранів і неофіційний Марш захисників України.

В цей день народилися:

  • 1928 — Левко Лук’яненко, український політик і громадський діяч.
  • 1957 — Стівен Фрай, відомий британський письменник, актор і режисер.
  • 1976 — Алекс О’Лафлін, австралійський актор театру і кіно.

Цей день в історії:

  • 1981 — вбивця Джона Леннона Марк Девід Чепмен отримав довічне ув’язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років. Він подавав прохання шість разів і всі вони були відхилені.
  • 2006 — астрономи перестали вважати Плутон планетою Сонячної системи і віднесли його до розряду карликових планет.
  • 2008 — помпезне закриття Літніх Олімпійських ігор в Пекіні. Телеаудиторія цих ігор налічувала до 4,7 млрд глядачів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿