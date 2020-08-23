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Ракурс
24 августа праздник. Фото: Обозреватель

24 августа украинцы отмечают День Независимости

23 авг 2020, 23:09
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24 августа украинцы отмечают День Независимости Украины. 1 декабря 1991 года украинцы поддержали провозглашение независимости на референдуме, а 20 февраля 1992 года Верховная Рада перенесла празднование Дня Независимости на 24 августа.

Ежегодно в честь Дня независимости Украины в каждом городе страны устраиваются празднования и различные мероприятия. На площадях проходят парады, а также звучит обязательное поздравление от президента Украины.

Также ко Дню независимости часто приурочивают открытия всевозможных памятников и архитектурных сооружений. Вечером праздник отмечают салютом.

Впрочем, в 2020 году проведение массовых мероприятий будет ограничено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.


Маршей планируется два — официальное Шествие ветеранов и неофициальный Марш защитников Украины.

В этот день родились:

  • 1928 — Левко Лукьяненко, украинский политик и общественный деятель.
  • 1957 — Стивен Фрай, известный британский писатель, актер и режиссер.
  • 1976 — Алекс О’Лафлин, австралийский актер театра и кино.

Этот день в истории:

  • 1981 — убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен получил пожизненное заключение с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет. Он подавал прошение шесть раз и все они были отклонены.
  • 2006 — астрономы перестали считать Плутон планетой Солнечной системы и отнесли его к разряду карликовых планет.
  • 2008 — помпезное закрытие Летних Олимпийских игр в Пекине. Телеаудитория этих игр насчитывала до 4,7 млрд зрителей.

Источник: Ракурс


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