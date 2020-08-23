24 августа украинцы отмечают День Независимостиhttps://racurs.ua/n142867-24-avgusta-ukraincy-otmechaut-den-nezavisimosti.htmlРакурс
24 августа украинцы отмечают День Независимости Украины. 1 декабря 1991 года украинцы поддержали провозглашение независимости на референдуме, а 20 февраля 1992 года Верховная Рада перенесла празднование Дня Независимости на 24 августа.
Ежегодно в честь Дня независимости Украины в каждом городе страны устраиваются празднования и различные мероприятия. На площадях проходят парады, а также звучит обязательное поздравление от президента Украины.
Также ко Дню независимости часто приурочивают открытия всевозможных памятников и архитектурных сооружений. Вечером праздник отмечают салютом.
Впрочем, в 2020 году проведение массовых мероприятий будет ограничено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Маршей планируется два — официальное Шествие ветеранов и неофициальный Марш защитников Украины.
В этот день родились:
- 1928 — Левко Лукьяненко, украинский политик и общественный деятель.
- 1957 — Стивен Фрай, известный британский писатель, актер и режиссер.
- 1976 — Алекс О’Лафлин, австралийский актер театра и кино.
Этот день в истории:
- 1981 — убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен получил пожизненное заключение с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет. Он подавал прошение шесть раз и все они были отклонены.
- 2006 — астрономы перестали считать Плутон планетой Солнечной системы и отнесли его к разряду карликовых планет.
- 2008 — помпезное закрытие Летних Олимпийских игр в Пекине. Телеаудитория этих игр насчитывала до 4,7 млрд зрителей.