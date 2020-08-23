24 августа праздник. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n142867-24-avgusta-ukraincy-otmechaut-den-nezavisimosti.html

Ракурс

24 августа украинцы отмечают День Независимости Украины. 1 декабря 1991 года украинцы поддержали провозглашение независимости на референдуме, а 20 февраля 1992 года Верховная Рада перенесла празднование Дня Независимости на 24 августа.

Ежегодно в честь Дня независимости Украины в каждом городе страны устраиваются празднования и различные мероприятия. На площадях проходят парады, а также звучит обязательное поздравление от президента Украины.

Также ко Дню независимости часто приурочивают открытия всевозможных памятников и архитектурных сооружений. Вечером праздник отмечают салютом.

Впрочем, в 2020 году проведение массовых мероприятий будет ограничено мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Маршей планируется два — официальное Шествие ветеранов и неофициальный Марш защитников Украины.

В этот день родились:

1928 — Левко Лукьяненко, украинский политик и общественный деятель.

1957 — Стивен Фрай, известный британский писатель, актер и режиссер.

1976 — Алекс О’Лафлин, австралийский актер театра и кино.

Этот день в истории: