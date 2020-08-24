Гугл посвятил новый дудл Дню Независимости Украины. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n142869-gugl-posvyatil-novyy-dudl-dnu-nezavisimosti-ukrainy.html

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Google (Гугл) посвятил новый doodle (дудл) Дню Независимости Украины.

Американская корпорация на главной странице своего поисковика изобразила венок из подсолнечника. Отмечается, что выращивать подсолнечник в Украине начали в начале 19 века, поскольку это растение полезное и универсальное. Об этом сообщается на официальном блоге Гугла.

Сообщается, что сейчас посевы подсолнечника в Украине покрывают более 20% сельскохозяйственных угодий Украины. Благодаря этому страна считается едва ли не крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

Сегодняшний дудл посвящен Дню Независимости Украины, который считается одним из важнейших украинских праздников в году. В этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную автономию от советской власти. С Днем Независимости, Украина! — говорится в подписи к дудлу.

К слову, этот дудл доступен для просмотра только в Украине.

Напомним, 23 августа в Украине отмечали день Государственного флага Украины. Активисты и волонтеры подняли на Донбассе в небо желто-голубой флаг, который в длину достигал 11 м. Таким образом организаторы акции выразили поддержку украинцам, которые проживают на территории ОРДЛО.