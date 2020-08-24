Гугл присвятив новий дудл Дню Незалежності України. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n142869-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-dnu-nezalejnosti-ukrayiny.html

Ракурс

Google (Гугл) присвятив новий doodle (дудл) Дню Незалежності України.

Американська корпорація на головній сторінці свого пошуковика зобразила вінок із соняшника. Зазначається, що вирощувати соняшник в Україні почали на початку 19 століття, оскільки ця рослина корисна та універсальна. Про це повідомляється на офіційному блозі Гугла.

Повідомляється, що наразі посіви соняшника в Україні покривають понад 20% сільськогосподарських угідь України. Завдяки цьому країна вважається чи не найбільшим експортером соняшникової олії в світі.

Сьогоднішній дудл присвячений Дню Незалежності України, який вважається одним з найважливіших українських свят у році. У цей день в 1991 році Україна офіційно проголосила повну автономію від радянської влади. З Днем Незалежності, Україно! — йдеться у підписі до дудла.

До слова, цей дудл доступний для перегляду лише в Україні.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначали день Державного прапора України. Активісти та волонтери підняли на Донбасі у небо жовто-блакитний стяг, який у довжину сягав 11 м. У такий спосіб організатори акції висловили підтримку українцям, які проживають на території ОРДЛО.