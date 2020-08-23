Український прапор. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n142860-syno-jovtyy-prapor-zamayoriv-nad-okupovanym-donbasom-video.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, проте військові та волонтери вирішили відзначити день Державного прапора, запустивши український стяг над окупованим Донбасом.

Прапор має пролетіти всім сходом України. Про це повідомляє «Прямий».

У небо стяг підійняли за допомогою кількох десятків повітряних куль, а в довжину він сягає 11 метрів. Пошиття стягу такого розміру зайняло чотири дні. Для відстеження переміщення прапора його планували обладнати GPS-датчиком.





У такий спосіб організатори акції хотіли висловити підтримку українцям, які проживають на території Донбасу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 23 серпня відзначають День Державного Прапора України. Свято було засноване у 2004 році. До цього День Державного прапора відзначався 24 липня й тільки в Києві.