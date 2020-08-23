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Український прапор. Фото: Укрінформ

Синьо-жовтий прапор замайорів над окупованим Донбасом (ВІДЕО)

23 сер 2020, 18:33
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Війна на Донбасі продовжується, проте військові та волонтери вирішили відзначити день Державного прапора, запустивши український стяг над окупованим Донбасом.

Прапор має пролетіти всім сходом України. Про це повідомляє «Прямий».

У небо стяг підійняли за допомогою кількох десятків повітряних куль, а в довжину він сягає 11 метрів. Пошиття стягу такого розміру зайняло чотири дні. Для відстеження переміщення прапора його планували обладнати GPS-датчиком.


У такий спосіб організатори акції хотіли висловити підтримку українцям, які проживають на території Донбасу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 23 серпня відзначають День Державного Прапора України. Свято було засноване у 2004 році. До цього День Державного прапора відзначався 24 липня й тільки в Києві.


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