Синьо-жовтий прапор замайорів над окупованим Донбасом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142860-syno-jovtyy-prapor-zamayoriv-nad-okupovanym-donbasom-video.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжується, проте військові та волонтери вирішили відзначити день Державного прапора, запустивши український стяг над окупованим Донбасом.
Прапор має пролетіти всім сходом України. Про це повідомляє «Прямий».
У небо стяг підійняли за допомогою кількох десятків повітряних куль, а в довжину він сягає 11 метрів. Пошиття стягу такого розміру зайняло чотири дні. Для відстеження
переміщення прапора його планували обладнати GPS-датчиком.
У такий спосіб організатори акції хотіли висловити підтримку українцям, які проживають на території Донбасу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 23 серпня відзначають День Державного Прапора України. Свято було засноване у 2004 році. До цього День Державного прапора відзначався 24 липня й тільки в Києві.