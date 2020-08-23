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Украинский флаг. Фото: Укрінформ

Сине-желтый флаг взвился над оккупированным Донбассом (ВИДЕО)

23 авг 2020, 18:33
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Война на Донбассе продолжается, однако военные и волонтеры решили отметить День Государственного флага, запустив украинский флаг над оккупированным Донбассом.

Флаг должен пролететь по всему востоку Украины. Об этом сообщает «Прямой».

В небо флаг подняли с помощью нескольких десятков воздушных шаров. В длину он достигает 11 метров. Пошив флага такого размера занял четыре дня. Для отслеживания перемещения флага его планировали оборудовать GPS-датчиком.


Таким образом организаторы акции хотели выразить поддержку украинцам, проживающим на территории Донбасса.

Напомним, ранее мы сообщали, что 23 августа отмечают День Государственного Флага Украины. Праздник был утвержден в 2004 году. До этого День Государственного флага отмечался 24 июля и только в Киеве.

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