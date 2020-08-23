Украинский флаг. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n142860-sine-jeltyy-flag-vzvilsya-nad-okkupirovannym-donbassom-video.html

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Война на Донбассе продолжается, однако военные и волонтеры решили отметить День Государственного флага, запустив украинский флаг над оккупированным Донбассом.

Флаг должен пролететь по всему востоку Украины. Об этом сообщает «Прямой».



В небо флаг подняли с помощью нескольких десятков воздушных шаров. В длину он достигает 11 метров. Пошив флага такого размера занял четыре дня. Для отслеживания перемещения флага его планировали оборудовать GPS-датчиком.





Таким образом организаторы акции хотели выразить поддержку украинцам, проживающим на территории Донбасса.

Напомним, ранее мы сообщали, что 23 августа отмечают День Государственного Флага Украины. Праздник был утвержден в 2004 году. До этого День Государственного флага отмечался 24 июля и только в Киеве.

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