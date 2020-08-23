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Тауэрский мост. Фото: Pixabay

Легендарный мост и символ Великобритании сломался во время разведения (ФОТО, ВИДЕО)

23 авг 2020, 17:52
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Тауэрский мост — символ Лондона, сломался во время разведения в столице Великобритании. Полиция полностью перекрыла сооружение и вызвала ремонтные бригады.

Передвигаться по городу стало невозможно, на улицах зафиксировали масштабные пробки. Об этом сообщает The Guardian.

Водителям предлагали искать объездные пути, а уже через полтора часа мост открыли для пешеходов.

Поломка на Тауэрском мосту. Фото: The Guardian

Сейчас все механизмы Тауэрского моста исправны, теперь он работает в обычном режиме. Отмечается, что каждая из частей этого моста весит более 12 тонн. Спускать мост помогает 400-тонный противовес.

Поломка на Тауэрском мосту. Фото: The Guardian

Разводной мост над Темзой считают одним из символов страны. Он был построен в 1894 году, а в июне 2019 года Тауэрский мост отметил 125 лет с момента открытия.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании школьники организовали протест из-за несправедливых оценок, которые они получили благодаря специальному алгоритму, введенному вместо экзаменов. Обычные экзамены отменили из-за эпидемии коронавируса.


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