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Тауерський міст. Фото: Pixabay

Легендарний міст та символ Великої Британії зламався під час розведення (ФОТО, ВІДЕО)

23 сер 2020, 17:52
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Тауерський міст — символ Лондона, зламався під час розведення у столиці Великої Британії. Поліція повністю перекрила споруду та викликала ремонтні бригади.

Пересуватися містом стало неможливо, на вулицях зафіксували масштабні затори. Про це повідомляє The Guardian.

Водіям пропонували шукати об’їзні шляхи, а вже через півтори години міст відкрили для пішоходів. Наразі всі механізми Тауерського мосту справні, тепер він працює у звичайному режимі.

Поломка на Тауерському мосту. Фото: The Guardian

Наголошується, що кожна з двох частин цього мосту важить понад 12 тонн. Спускати міст допомагає 400-тонна противага.

Поломка на Тауерському мосту. Фото: The Guardian


Розвідний міст над Темзою вважають одним із символів країни. Його було збудовано в 1894 році, а у червні 2019 року Тауерський міст відзначив 125 років із моменту відкриття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії школярі організували протест через несправедливі оцінки, які вони здобули завдяки спеціальному алгоритму, введеному замість іспитів. Звичайні іспити скасували через епідемію коронавірусу.


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