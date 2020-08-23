Тауерський міст. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142859-legendarnyy-mist-ta-symvol-velykoyi-brytaniyi-zlamavsya-pid-chas-rozvedennya-foto-video.html

Ракурс

Тауерський міст — символ Лондона, зламався під час розведення у столиці Великої Британії. Поліція повністю перекрила споруду та викликала ремонтні бригади.

Пересуватися містом стало неможливо, на вулицях зафіксували масштабні затори. Про це повідомляє The Guardian.



Водіям пропонували шукати об’їзні шляхи, а вже через півтори години міст відкрили для пішоходів. Наразі всі механізми Тауерського мосту справні, тепер він працює у звичайному режимі.







Наголошується, що кожна з двох частин цього мосту важить понад 12 тонн. Спускати міст допомагає 400-тонна противага.





Розвідний міст над Темзою вважають одним із символів країни. Його було збудовано в 1894 році, а у червні 2019 року Тауерський міст відзначив 125 років із моменту відкриття.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії школярі організували протест через несправедливі оцінки, які вони здобули завдяки спеціальному алгоритму, введеному замість іспитів. Звичайні іспити скасували через епідемію коронавірусу.