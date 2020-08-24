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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

Коронавірус в Україні за добу підхопили 1 тис. 799 осіб (ІНФОГРАФІКА)

24 сер 2020, 09:10
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — за 23 серпня зареєстрували 1 тис. 799 нових випадків COVID-19.

Серед нових хворих 127 дітей та 86 медичних працівників. Минулої доби в лікарні доставили 279 заражених. Коронавірус вчора забрав життя 22 осіб, а побороли хворобу за добу 289 пацієнтів. Про це 24 серпня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Станом на сьогоднішній ранок в Україні з початку епідемії вже 106 тис. 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли від хвороби 2 тис. 293 особи. Зуміли видужати вже 52 тис. 524 пацієнти. За попередню добу медики зробили 13 тис. 542 тестування на коронавірус.

Найбільше випадків коронавірусу, зафіксованих у регіонах:

  • Чернівецька область — 241 новий хворий;
  • Київ — 209 інфікованих;
  • Івано-Франківська область — 170 заражених;
  • Одеська область — 145 хворих;
  • Львівська область — 142 випадки;
  • Харківська область — 141 заражений;
  • Тернопільська область — 139 нових випадків.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: covid19.rnbo.gov.ua


Коронавірус в Україні. Інфографіка: covid19.rnbo.gov.ua

Нагадаємо, 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що перша хвиля коронавірусу в Україні почалася лише зараз, а до цього влада успішно її збивала та відтягувала. Глава держави вважає, що Україна добре підготовлена ​​до можливої ​​"другої хвилі" коронавірусу — у медустановах є вільні ліжка й засоби захисту на кілька місяців.

Джерело: Ракурс


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