Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n142871-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pidhopyly-1-tys-799-osib-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — за 23 серпня зареєстрували 1 тис. 799 нових випадків COVID-19.

Серед нових хворих 127 дітей та 86 медичних працівників. Минулої доби в лікарні доставили 279 заражених. Коронавірус вчора забрав життя 22 осіб, а побороли хворобу за добу 289 пацієнтів. Про це 24 серпня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Станом на сьогоднішній ранок в Україні з початку епідемії вже 106 тис. 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли від хвороби 2 тис. 293 особи. Зуміли видужати вже 52 тис. 524 пацієнти. За попередню добу медики зробили 13 тис. 542 тестування на коронавірус.

Найбільше випадків коронавірусу, зафіксованих у регіонах:

Чернівецька область — 241 новий хворий;

Київ — 209 інфікованих;

Івано-Франківська область — 170 заражених;

Одеська область — 145 хворих;

Львівська область — 142 випадки;

Харківська область — 141 заражений;

Тернопільська область — 139 нових випадків.

Нагадаємо, 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що перша хвиля коронавірусу в Україні почалася лише зараз, а до цього влада успішно її збивала та відтягувала. Глава держави вважає, що Україна добре підготовлена ​​до можливої ​​"другої хвилі" коронавірусу — у медустановах є вільні ліжка й засоби захисту на кілька місяців.