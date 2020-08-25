Коронавирусом заразился самый быстрый человек планеты, фото — Спортклуб

https://racurs.ua/n142898-koronavirusom-zarazilsya-samyy-bystryy-chelovek-planety-video.html

Ракурс

Коронавирус нашли у восьмикратного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта. COVID-19 у Болта подтвердил тест, который он сдал несколько дней назад. Спринтер рассказал об этом в видео.

Болт мог заразиться на праздновании собственного дня рождения. 21 августа ему исполнилось 34 года. На вечеринке присутствовали многие знаменитости. Среди них футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг. Возможно, с ними был и ямайский футболист Леон Бейли из немецкого «Байера».

Сейчас Болт находится на самоизоляции. Пока неизвестно, в какой форме протекает болезнь и есть ли у спортсмена какие-либо симптомы.

Я сделал тест в субботу, чтобы улететь, потому что у меня есть работа. Я стараюсь быть ответственным, поэтому я собираюсь остаться здесь для своих друзей, — сказал в своем видеообращении Усэйн.



Напомним, Усэйн Болт завершил легкоатлетическую карьеру в 2017 году. Он до сих пор является единственным спортсменом, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012 и 2016 года). Болт — обладатель мирового рекорда в беге на 100 м (9,58 с) и 200 м (19,19 с).