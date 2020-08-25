Усейн Болт заразився коронавірусом, фото — Спортклуб

https://racurs.ua/ua/n142898-koronavirusom-zarazylasya-nayshvydsha-ludyna-planety-video.html

Ракурс

Коронавірус знайшли у восьмиразового олімпійського чемпіона з бігу Усейна Болта. COVID-19 в Болта підтвердив тест, який він здав декілька днів тому. Спринтер розповів про це у відео.

Болт міг заразитися на святкуванні власного дня народження. 21 серпня йому виповнилося 34 роки. На вечірці були присутні багато знаменитостей. Серед них футболіст «Манчестер Сіті» і збірної Англії з футболу Рахім Стерлінг. Можливо, з ними був і ямайський футболіст Леон Бейлі з німецького «Байєра».

Зараз Болт перебуває на самоізоляції. Наразі невідомо, в якій формі протікає хвороба і чи є у спортсмена будь-які симптоми.

Я зробив тест у суботу, щоб полетіти, тому що у мене є робота. Я намагаюся нести відповідальність, тому я збираюся залишитися тут для своїх друзів, — сказав у своєму відеозверненні Усейн.



Нагадаємо, Усейн Болт завершив легкоатлетичну кар'єру в 2017 році. Він дотепер є єдиним спортсменом, якому вдалося перемогти на дистанціях 100 м і 200 м на трьох Олімпіадах поспіль (2008, 2012 і 2016 роки). Болт — володар світового рекорду з бігу на 100 м (9,58 с) і 200 м (19,19 с).