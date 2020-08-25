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Ракурс
Антиросійські санкції продовжено, фото: «Рубрика»

До «кримських» санкцій Євросоюзу приєдналися шість держав

25 сер 2020, 08:47
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Окупація Криму Росією триває вже шість років. Через це санкції Євросоюзу проти Росії, запроваджені у зв’язку з окупацією українського Криму, підтримали шість держав.

Євросоюз продовжив кримський пакет санкцій 18 червня. Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

До продовження «кримських» санкцій приєдналися:

  • Україна;
  • Грузія;
  • Ісландія;
  • Норвегія;
  • Чорногорія;
  • Албанія.

У Раді Євросоюзу зазначають, що приєднання до цих санкцій означає, що ці країни забезпечуватимуть відповідність ним своєї національної політики.

Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його, — наголошує прес-служба Ради Євросоюзу.


Кримський пакет санкцій Євросоюзу передбачає заборону на імпорт товарів з окупованого півострова. Також забороняється здійснення інвестицій до Криму та надання пов’язаних з окупованим півостровом туристичних послуг. Окрім того, забороняється здійснення експорту певних товарів до Криму.

Нагадаємо, Євросоюз у червні продовжив термін дії кримського пакета санкцій до 23 червня 2021 року.

Джерело: Ракурс


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