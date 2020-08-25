До білоруської армії призивають військових запасу, фото: Міноборони Білорусі

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У Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки Збройних сил країни.

Він передбачає проведення окремих військових частин у найвищий ступінь бойової готовності із призовом військовослужбовців із запасу. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

Мета перевірки — оцінка здатності і готовності військових частин виконати завдання за призначенням у динамічно мінливій обстановці, — стверджується в повідомленні прес-служби оборонного відомства Білорусі.

Зазначається, що перевірка завершиться проведенням тактичного навчання.

У розташованій поблизу кордону з Литвою Гродненській області Білорусі на 28−31 серпня заплановане проведення масштабних тактичних навчань.

У Білорусі цьогорічні президентські вибори, основний день голосування у яких припав на 9 серпня, спровокували масштабні акції протесту, учасники яких вважають, що результати були сфальсифіковані на користь чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Основним суперником Лукашенка на виборах була Світлана Тихановська, низка демонстрантів саме її вважають справжнім переможцем виборів.

Вчора, 24 серпня, поблизу Мінського тракторного заводу затримали одного з лідерів протестувальників Ольгу Ковалькову — довірену особу Тихановської під час президентських виборів, котра згодом увійшла до складу Координаційної ради білоруської опозиції.

Згодом на сторінці Ковалькової у соціальній мережі Фейсбук з’явилося повідомлення про те, що її перевели до ізолятора тимчасового тримання на вулиці Окрестіна в Мінську.

Нагадаємо, 24 серпня Міноборони Білорусі звинуватило Литву в порушенні повітряного простору.