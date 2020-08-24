Білорусь звинуватила Литву в порушенні повітряного простору. Фото: livejournal.com

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Міністерство оборони Білорусі зафіксувало спробу порушення повітряного простору з боку Литви.

Військові зафіксували спробу порушення повітряного простору Білорусі «зондом з восьми повітряних куль» з боку литовського кордону. У Мінську стверджують, що на кулях містилася антидержавна символіка. Про це 24 серпня повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

У відомстві зазначили, що «провокацію» припинили 23 серпня близько 19.30 поблизу населеного пункту Волковщина Ошмянського району. По тривозі піднімали бойові вертольоти Мі-24 Військово-повітряних сил армії Білорусі. Зазначається, що політ повітряних куль був припинений без застосування зброї.

Нагадаємо, 22 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міноборони країни ухвалити «найжорсткіші заходи» з охорони кордону. Лукашенко вважає, що в країні активувався бандитизм через нібито «військову підтримку» опозиції та протестувальників. Він додав, що НАТО пересуває війська до кордонів для того, щоб «затягти» в Білорусь нового президента.