Беларусь обвинила Литву в нарушении воздушного пространства. Фото: livejournal.com

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Министерство обороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы.

Военные зафиксировали попытку нарушения воздушного пространства Беларуси «зондом из восьми воздушных шаров» со стороны литовской границы. В Минске утверждают, что на шарах содержалась антигосударственная символика. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В ведомстве отметили, что «провокацию» прекратили 23 августа около 19.30 вблизи населенного пункта Волковщина Ошмянского района. По тревоге поднимали боевые вертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил армии Беларуси. Отмечается, что полет воздушных шаров был прекращен без применения оружия.

Напомним, 22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Минобороны страны принять «самые жесткие меры» по охране границы. Лукашенко считает, что в стране активировался бандитизм из-за якобы «военной поддержки» оппозиции и протестующих. Он добавил, что НАТО передвигает войска к границам для того, чтобы «затащить» в Беларусь нового президента.