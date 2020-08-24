На білорусах тестуватимуть сумнівну російську вакцину від коронавірусу. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n142887-na-bilorusah-testuvatymut-sumnivnu-rosiysku-vakcynu-vid-koronavirusu-lukashenko-domovyvsya.html

Ракурс

Сумнівна російська вакцина «Супутник V» від коронавірусу буде випробовуватися на громадянах Білорусі. Про це під час останньої телефонної розмови домовилися президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін.

Уточнюється, що білоруські громадяни братимуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу російського виробництва у добровільному порядку, повідомляє «БелТА», посилаючись на прес-службу Лукашенка.

Крім того, у повідомленні зазначено, що Білорусь стане першою країною, до якої буде поставлена ​​ця вакцина.

На сайті Кремля також з’явилося повідомлення про телефонну розмову президентів Росії і Білорусі, але у ньому не згадується про вакцину, а лише зазначено, що керманичі країн обговорювали двостороннє співробітництво з питання протидії коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», більшість російських громадян не бажають робити щеплення новою російською вакциною «Супутник V» від коронавірусу. Багато росіян бояться вакцинуватися сумнівною вакциною і не вірять у її ефективність. Не довіряють вакцині й російські медики.