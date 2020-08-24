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Ракурс
На білорусах тестуватимуть сумнівну російську вакцину від коронавірусу. Фото: EADaily

На білорусах тестуватимуть сумнівну російську вакцину від коронавірусу — Лукашенко домовився із Путіним

24 сер 2020, 18:39
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Сумнівна російська вакцина «Супутник V» від коронавірусу буде випробовуватися на громадянах Білорусі. Про це під час останньої телефонної розмови домовилися президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін.

Уточнюється, що білоруські громадяни братимуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу російського виробництва у добровільному порядку, повідомляє «БелТА», посилаючись на прес-службу Лукашенка.

Крім того, у повідомленні зазначено, що Білорусь стане першою країною, до якої буде поставлена ​​ця вакцина.


На сайті Кремля також з’явилося повідомлення про телефонну розмову президентів Росії і Білорусі, але у ньому не згадується про вакцину, а лише зазначено, що керманичі країн обговорювали двостороннє співробітництво з питання протидії коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», більшість російських громадян не бажають робити щеплення новою російською вакциною «Супутник V» від коронавірусу. Багато росіян бояться вакцинуватися сумнівною вакциною і не вірять у її ефективність. Не довіряють вакцині й російські медики.


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