Кім Чен Ин живий, але може бути у комі. Фото: DonPress.com

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Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), міг впасти у кому, але ще живий. Це стало причиною того, що деякі повноваження були делеговані його сестрі Кім Йо Чжон.

Про це, посилаючись на слова колишнього чиновника Південної Кореї Чан Со Міна, повідомляє американське видання New York Post.

Чан Со Мін був помічником покійного президента Південної Кореї. Екс-чиновник заявив, що Кім Чен Ин серйозно хворий і дуже рідко з’являється на публіці цього року. Але Кім Йо Чжон готова допомогти братові управляти країною.

Колишній чиновник додав, що у КНДР повна структура наступності не сформована, тому Кім Йо Чжон поступово стає першою особою, так як «вакуум не може підтримуватися протягом тривалого часу».

Як відомо, чутки про важку хворобу Кім Чен Ина з’явилися ще у квітні 2020 року, коли лідер КНДР тривалий час не виступав на публіці. Але потім з’явилися відомості, що відсутність лідера КНДР пов’язана з великою зайнятістю внутрішніми проблемами, серед яких називався спалах коронавірусу в країні.