Збільшення торгівлі з Україною схвалили в ЄС. Фото: Business Zavarnik

https://racurs.ua/ua/n142885-zbilshennya-torgivli-z-ukrayinou-shvalyly-v-ies.html

Ракурс

Європейська комісія схвалила пакет пропозицій, спрямованих на збільшення торгівлі з країнами Регіональної конвенції пан-євро-середземноморського регіону (РЕМ). У число країн РЕМ входить і Україна

У Єврокомісії заявили, що дані пропозиції модернізують торговельні угоди ЄС із партнерами PEM, що робить «правила походження» більш гнучкими і зручними для бізнесу, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

У Євросоюзі вважають, що полегшення торгівлі та економічної діяльності між ЄС та країнами РЕМ дозволить пожвавити економіку в регіоні, а також буде корисним для виходу європейського бізнесу на нові ринки.

Як відомо, «правила походження» необхідні у рамках будь-якої торгової угоди, оскільки вони визначають, які товари можуть користуватися преференційним режимом.

Процедури «походження» дозволяють підприємствам на митницях доводити походження своїх товарів. Якщо усі необхідні вимоги дотримано, то товари з преференційним походженням можуть бути імпортовані за зниженими ставками мит або навіть із нульовою ставкою, у залежності від режиму пільгових тарифів.

Як раніше писав «Ракурс», урожай зерна цього року зазнав суттєвих втрат через погодні умови. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України скорегували прогнозоване виробництво зернових в усіх категоріях господарств.