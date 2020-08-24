Увеличение торговли с Украиной одобрили в ЕС. Фото: Business Zavarnik

https://racurs.ua/n142885-uvelichenie-torgovli-s-ukrainoy-odobrili-v-es.html

Ракурс

Европейская комиссия одобрила пакет предложений, направленных на увеличение торговли со странами Региональной конвенции пан-евро-средиземноморского региона (РЕМ). В число стран РЕМ входит и Украина

В Еврокомиссии заявили, что данные предложения модернизируют торговые соглашения ЕС с партнерами PEM, делая «правила происхождения» более гибкими и удобными для бизнеса, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В Евросоюзе считают, что облегчение торговли и экономической деятельности между ЕС и странами РЕМ позволит оживить экономику в регионе, а также будет полезным для выхода европейского бизнеса на новые рынки.

Как известно, «правила происхождения» необходимы в рамках любого торгового соглашения, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференциальным режимом.

Процедуры «происхождения» позволяют предприятиям на таможнях доказывать происхождение своих товаров. Если все необходимые требования соблюдены, то товары с преференциальным происхождением могут быть импортированы с более низкими ставками пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима льготных тарифов.

Как ранее писал «Ракурс», урожай зерна в этом году понес существенные потери из-за погодных условий. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировали прогнозируемое производство зерновых во всех категориях хозяйств.