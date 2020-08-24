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Ракурс
Взрывом гранаты закончился бытовой конфликт в Кривом Роге. Фото: Наш город

Взрывом гранаты закончился бытовой конфликт в Кривом Роге, четверо пострадавших (ФОТО)

24 авг 2020, 16:41
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Взрыв гранаты прогремел вчера, 23 августа, около 23.00 на улице Скляра в Кривом Роге. В результате взрыва осколочные ранения получили четыре человека, пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что 44-летний мужчина во время конфликта бросил в своих знакомых гранату.

Взрывом гранаты закончился бытовой конфликт в Кривом Роге. Фото: Нацполиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Взрывом гранаты закончился бытовой конфликт в Кривом Роге. Фото: Нацполиция


Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», в одном из частных домов Мариуполя прогремел взрыв гранаты, в результате которого от полученных осколочных ранений погиб 61-летний мужчина.

Источник: Ракурс


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