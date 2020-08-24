Взрывом гранаты закончился бытовой конфликт в Кривом Роге. Фото: Наш город

https://racurs.ua/n142884-vzryvom-granaty-zakonchilsya-bytovoy-konflikt-v-krivom-roge-chetvero-postradavshih.html

Ракурс

Взрыв гранаты прогремел вчера, 23 августа, около 23.00 на улице Скляра в Кривом Роге. В результате взрыва осколочные ранения получили четыре человека, пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что 44-летний мужчина во время конфликта бросил в своих знакомых гранату.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», в одном из частных домов Мариуполя прогремел взрыв гранаты, в результате которого от полученных осколочных ранений погиб 61-летний мужчина.