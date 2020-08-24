Леонид Кравчук. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n142883-k-mestnym-vyboram-v-ordlo-ukraina-ne-uspeet-podgotovitsya-do-25-oktyabrya-zayavil-kravchuk.html

Ракурс

Местные выборы 2020 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганскойобластей не смогут состояться одновременно с местными выборами на подконтрольной Украине территории.

Украина не успеет подготовить проведение выборов в ОРДЛО до 25 октября, а речи о переносе местных выборов не идет, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Дмитрию Гордону.

По мнению Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, большинство жителей ОРДЛО не хотят возвращаться в Украину на прежних правах.

По словам Кравчука, жители ОРДЛО готовы вернуться в состав Украины в качестве автономии. Они хотят жить на этой земле, пользоваться украинскими законами, но иметь возможность общаться с Россией.

Кроме того, первый президент Украины назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина для деоккупации этих территорий.

Что касается самого статуса Донбасса… Это особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы даем особые права, свободы и так далее. И второе, мы предлагаем свободную экономическую зону всей Донецкой области и Луганской области, — заявил Кравчук.

Как ранее писал «Ракурс», Кравчук считает, что особый статус Донбасса не будут вносить в украинскую Конституцию, потому что эта процедура не найдет поддержки среди депутатов Верховной Рады Украины.