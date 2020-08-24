Леонід Кравчук. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142883-do-miscevyh-vyboriv-v-ordlo-ukrayina-ne-vstygne-pidgotuvatysya-do-25-jovtnya-zayavyv-kravchuk.html

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Місцеві вибори 2020 року на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не зможуть відбутися одночасно з місцевими виборами на підконтрольній Україні території.

Україна не встигне підготувати проведення виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, а мови про перенесення місцевих виборів не йде, заявив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю Дмитру Гордону.

На думку Кравчука, який зараз очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі, більшість жителів ОРДЛО не хочуть повертатися в Україну на колишніх правах.

За словами Кравчука, жителі ОРДЛО готові повернутися до складу України як автономія. Вони хочуть жити на цій землі, користуватися українськими законами, але мати можливість спілкуватися із Росією.

Крім того, перший президент України назвав компроміси, на які готова піти Україна для деокупації цих територій.

Що стосується самого статусу Донбасу … Це особлива система місцевого самоврядування на Донбасі. Ми даємо особливі права, свободи і так далі. І друге, ми пропонуємо вільну економічну зону усієї Донецької області та Луганської області, — заявив Кравчук.

Як раніше писав «Ракурс», Кравчук вважає, що особливий статус Донбасу не будуть вносити в українську Конституцію, тому що ця процедура не знайде підтримки серед депутатів Верховної Ради України.