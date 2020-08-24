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Ракурс
Вибухом гранати закінчився побутовий конфлікт у Кривому Розі. Фото: Наше місто

Вибухом гранати закінчився побутовий конфлікт у Кривому Розі, четверо постраждалих (ФОТО)

24 сер 2020, 16:41
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Вибух гранати пролунав вчора, 23 серпня, близько 23.00 на вулиці Скляра у Кривому Розі. У результаті вибуху осколкові поранення отримали четверо осіб, постраждалих доставлено до лікарні.

На місце події виїхали співробітники поліції, повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік під час конфлікту кинув у своїх знайомих гранату.

Вибухом гранати закінчився побутовий конфлікт у Кривому Розі. Фото: НацполіціяЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Вибухом гранати закінчився побутовий конфлікт у Кривому Розі. Фото: Нацполіція


Зловмисника затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», в одному з приватних будинків Маріуполя пролунав вибух гранати, у результаті якого від отриманих осколкових поранень загинув 61-річний чоловік.

Джерело: Ракурс


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