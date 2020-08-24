Вибухом гранати закінчився побутовий конфлікт у Кривому Розі. Фото: Наше місто

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Ракурс

Вибух гранати пролунав вчора, 23 серпня, близько 23.00 на вулиці Скляра у Кривому Розі. У результаті вибуху осколкові поранення отримали четверо осіб, постраждалих доставлено до лікарні.

На місце події виїхали співробітники поліції, повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік під час конфлікту кинув у своїх знайомих гранату.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Зловмисника затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», в одному з приватних будинків Маріуполя пролунав вибух гранати, у результаті якого від отриманих осколкових поранень загинув 61-річний чоловік.