Ким Чен Ын жив, но может быть в коме. Фото: DonPress.com

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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), мог впасть в кому, но еще жив. По этой причине некоторые полномочия были делегированы его сестре Ким Е Чжон.

Об этом, ссылаясь на слова бывшего чиновника Южной Кореи Чан Со Мина, сообщает американское издание New York Post.

Чан Со Мин был помощником покойного президента Южной Кореи. Экс-чиновник заявил, что Ким Чен Ын серьезно болен и очень редко появляется на публике в этом году. Но Ким Е Чжон готова помочь брату управлять страной.

Бывший чиновник добавил, что в КНДР полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Е Чжон постепенно становится первым лицом, так как «вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода».

Как известно, слухи о тяжелой болезни Ким Чен Ына появились еще в апреле 2020 года, когда лидер КНДР длительное время не выступал на публике. Но затем появились сведения, что отсутствие лидера КНДР связано с большой занятостью внутренними проблемами, среди которых называлась вспышка коронавируса в стране.