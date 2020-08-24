На белорусах испытают сомнительную российскую вакцину от коронавируса. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n142887-na-belorusah-ispytaut-somnitelnuu-rossiyskuu-vakcinu-ot-koronavirusa-lukashenko-dogovorilsya.html

Ракурс

Сомнительная российская вакцина «Спутник V» от коронавируса будет испытываться на гражданах Беларуси. Об этом во время последнего телефонного разговора договорились президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.

Уточняется, что белорусские граждане будут принимать участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса российского производства в добровольном порядке, сообщает «БелТА», ссылаясь на пресс-службу Лукашенко.

Кроме того, в сообщении указано, что Беларусь станет первой страной, в которую будет поставлена эта вакцина.

На сайте Кремля также появилось сообщение о телефонном разговоре президентов России и Беларуси, но в нем не упоминается о вакцине, а лишь указано, что главы стран обсуждали двухстороннее сотрудничество по вопросу противодействия коронавирусу.

Как ранее писал «Ракурс», большинство российских граждан не желают прививаться новой российской вакциной «Спутник V» от коронавируса. Многие россияне боятся вакцинироваться сомнительной вакциной и не верят в ее эффективность. Не доверяют вакцине и российские медики.