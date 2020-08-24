День пам'яті мучеників Фотія і Аникити. Фото: Азбука віри

https://racurs.ua/ua/n142893-25-serpnya-svyatkuut-den-pam-yati-muchenykiv-fotiya-i-anykyty.html

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25 серпня свято — День пам’яті мучеників Фотія і Аникити. Мученик Аникита і його племінник Фотій були родом із Нікомидії. Аникита був військовим сановником і викривав імператора Діоклетіана, який встановив на міській площі знаряддя страти для залякування християн. Розгніваний імператор наказав піддати святого Аникиту тортурам, а потім кинути його на поталу звірам. Але випущений Лев не напав на святого, а став до нього підлещуватися.

Раптово почався сильний землетрус, який обвалив капище Геркулеса. Під обвалами загинули багато язичників. Кат, який заніс меч над головою Аникити, сам знепритомнів. Після цього Аникиту стали колесувати і палити вогнем, але колесо зупинилося, а вогонь погас. Потім мученика кинули у казан із киплячим оловом, але олово охололо. Так Господь оберігав Аникиту і робив його невразливим.

Племінник мученика, святий Фотій, після цього сказав імператорові: «Ідолопоклонник, твої боги — ніщо!». Меч, занесений над Фотієм, вразив самого ката. Аникиту і Фотія кинули до в’язниці, а три дні потому імператор Діоклетіан почав пропонувати багатства мученикам, якщо вони погодяться поклонитися поганським богам. Але святі не пішли на таку угоду. Тоді їх прив’язали за ноги до диких коней, але святі, яких волочили по землі, залишалися неушкодженими. Не постраждали вони і в розпеченій лазні, яка розвалилася.

У результаті Діоклетіан велів розпалити величезну піч, і багато християн, натхнених подвигами святих, самі ступили у неї зі словами: «Ми християни!». Всі вони загинули з молитвою на вустах. Зате Аникита і Фотій не постраждали від вогню, у них навіть волосся не обгоріло. Після цього багато язичників увірували у Христа. Ця подія відбулася у 305 році.

Цей день в історії

25 серпня відбулися такі події:

у 1609 році Галілео Галілей продемонстрував у Венеції перший телескоп;

у 1919 році під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів.

Цього дня народилися: