День памяти мучеников Фотия и Аникиты. Фото: Азбука веры

https://racurs.ua/n142893-25-avgusta-prazdnuut-den-pamyati-muchenikov-fotiya-i-anikity.html

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25 августа праздник — День памяти мучеников Фотия и Аникиты. Мученик Аникита и его племянник Фотий были родом из Никомидии. Аникита был военным сановником и обличал императора Диоклетиана, установившего на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Разгневанный император приказал подвергнуть святого Аникиту пыткам, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев не напал на святого, а стал к нему ластиться.

Внезапно началось сильное землетрясение, обвалившее капище Геркулеса. Под обвалами погибли многие язычники. Палач, который занес меч над головой Аникиты, сам упал без чувств. После этого Аникиту стали колесовать и палить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас. Затем мученика бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь оберегал Аникиту и делал его неуязвимым.

Племянник мученика, святой Фотий, после этого сказал императору: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Меч, занесенный над Фотием, поразил самого палача. Аникиту и Фотия бросили в темницу, а три дня спустя император Диоклетиан стал предлагать богатства мученикам, если они согласятся поклониться языческим богам. Но святые не пошли на такую сделку. Тогда их привязали за ноги к диким коням, но святые, влачимые по земле, оставались невредимыми. Не пострадали они и в раскаленной бане, которая развалилась.

В итоге Диоклетиан велел разжечь огромную печь, и много христиан, воодушевленных подвигами святых, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!». Все они погибли с молитвой на устах. Зато Аникита и Фотий не пострадали от огня, у них даже волосы не обгорели. После этого многие язычники уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 году.

Этот день в истории

25 августа произошли такие события:

в 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал в Венеции первый телескоп;

в 1919 году во время наступления на Киев Армия УНР освободила Фастов.

В этот день родились: