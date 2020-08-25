К белорусской армии призывают военных запаса, фото: Минобороны Беларуси

https://racurs.ua/n142894-v-belarusi-nachali-proverku-armii-s-prizyvom-voennoslujaschih-zapasa.html

Ракурс

В Беларуси начался третий этап комплексной проверки Вооруженных сил страны.

Он предусматривает проведение отдельных воинских частей в высшую степень боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Беларуси.

Отмечается, что проверка завершится проведением тактических учений.

В расположенной вблизи границы с Литвой Гродненской области Беларуси на 28−31 августа запланировано проведение масштабных тактических учений.

Проведенные в этом году в Беларуси президентские выборы, основной день голосования на которых пришелся на 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста, участники которых считают, что результаты были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Основным соперником Лукашенко на выборах была Светлана Тихановская, ряд демонстрантов именно ее считают настоящим победителем выборов.

Вчера, 24 августа, около Минского тракторного завода задержали одного из лидеров протестующих Ольгу Ковалькову — доверенное лицо Тихановской во время президентских выборов, которая впоследствии вошла в состав Координационного совета белорусской оппозиции.

Впоследствии на странице Ковальковой в социальной сети Фейсбук появилось сообщение о том, что ее перевели в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске.

Напомним, 24 августа Минобороны Беларуси обвинило Литву в нарушении воздушного пространства.