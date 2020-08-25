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Ракурс
Антироссийские санкции продлены, фото: «Рубрика»

К «крымским» санкциям Евросоюза присоединились шесть стран

25 авг 2020, 08:47
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Оккупация Крыма Россией длится уже шесть лет. Из-за этого санкции Евросоюза против России, введенные в связи с оккупацией украинского Крыма, поддержали шесть государств.

Евросоюз крымский пакет санкций продлил 18 июня. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

К продлению «крымских» санкций присоединились:

  • Украина;
  • Грузия;
  • Исландия;
  • Норвегия;
  • Черногория;
  • Албания.

В Совете Евросоюза отмечают, что присоединение к этим санкциям означает, что эти страны будут обеспечивать соответствие им своей национальной политики.

Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его, — подчеркивает пресс-служба Европейского совета.


Крымский пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на импорт товаров из оккупированного полуострова. Также запрещается осуществление инвестиций в Крым и предоставление связанных с оккупированным полуостровом туристических услуг. Кроме того, запрещается осуществление экспорта определенных товаров в Крым.

Напомним, Евросоюз в июне продлил срок действия крымского пакета санкций до 23 июня 2021 года.

Источник: Ракурс


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