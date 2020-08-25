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Антироссийские санкции продлены, фото: «Рубрика»
К «крымским» санкциям Евросоюза присоединились шесть странhttps://racurs.ua/n142896-k-krymskim-sankciyam-evrosouza-prisoedinilis-shest-gosudarstv.htmlРакурс
Оккупация Крыма Россией длится уже шесть лет. Из-за этого санкции Евросоюза против России, введенные в связи с оккупацией украинского Крыма, поддержали шесть государств.
Евросоюз крымский пакет санкций продлил 18 июня. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
К продлению «крымских» санкций присоединились:
- Украина;
- Грузия;
- Исландия;
- Норвегия;
- Черногория;
- Албания.
В Совете Евросоюза отмечают, что присоединение к этим санкциям означает, что эти страны будут обеспечивать соответствие им своей национальной политики.
Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его, — подчеркивает пресс-служба Европейского совета.
Крымский пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на импорт товаров из оккупированного полуострова. Также запрещается осуществление инвестиций в Крым и предоставление связанных с оккупированным полуостровом туристических услуг. Кроме того, запрещается осуществление экспорта определенных товаров в Крым.
Напомним, Евросоюз в июне продлил срок действия крымского пакета санкций до 23 июня 2021 года.
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