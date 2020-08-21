Окупанти в Криму обмежать людям подачу води. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n142800-posuha-v-krymu-okupanty-obmejat-podachu-vody-ludyam.html

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Посуха в Криму призвела до того, що влада окупованого Росією півострова з 24 серпня почне подавати воду кримчанам за графіком.

У водосховищі, яке забезпечує водою Сімферополь, залишилося всього лише 7 млн куб. м води замість 36 млн куб. м. Про це повідомив так званий керівник ГУП РК «Вода Криму» Володимир Баженов, передає «Крым 24».

Зазначається, що обмеження на подачу води вводитимуть в три етапи. З 24 серпня знизять відбір води з водосховищ до 140 тис. куб. м на добу, а також припинять гаряче водопостачання. Вже з 31 серпня по 7 вересня зменшать відбір з водосховищ до 120 тис. куб. м на добу, а також введуть подачу води за графіком. А з 7 вересня знизиться подача води до 100 тис. куб. м на добу, а також введуть погодинну подачу води вранці та ввечері.

Графік подачі скорочується, де було чотири години на добу — стане три або дві. Де була дворазова подача, перейде на один раз, — зазначив Баженов.

Нагадаємо, глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у червні заявляв, що на початку літа три водосховища Сімферополя наповнені в середньому на 30%. Окупанти підрахували, що води в місті вистачить в три місяці. Аксьонов тоді заявляв, що 2020 рік — один із найбільш посушливих для півострова за останні 150 років.

У липні повідомлялося, що стрімко міліє й Чорноріченське водосховище в Севастополі — на території водосховища виднілися острівці, вода відступила від дамби на 100 м. Місцеві мешканці заявили, що впродовж кількох десятиліть так сильно водосховище ще жодного разу не міліло. Наразі окупанти шукають підземні джерела.

До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.