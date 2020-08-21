Залишок наднової Кеплера, фото: NASA

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Ракурс

Наднова зірка SN 1604 («наднова Кеплера»), вибух якої в 1604 році спостерігав Йоганн Кеплер та низка інших ранніх астрономів, і яка стала останньою зафіксованою неозброєним оком надновою в нашій галактиці, відома незвичайною поведінкою своїх залишків.

Зокрема, вони являють собою не сферу, чого слід було очікувати, а є більш схожими на м’яч для американського футболу. Причини цього явища попри досить давнє відкриття наднової до останнього часу залишалися незрозумілими, повідомляє видання SciNews з посиланням на статтю у The Astrophysical Journal.

Знайти розгадку змогла міжнародна команда астрономів зі США, Іспанії та Японії, які проаналізували зображення залишків наднової, отримані за допомогою рентгенівського космічного телескопа Chandra у 2000, 2004, 2006, 2014 і 2016 роках.

Вони, зокрема, оцінили швидкість 15 невеликих, багатих металами груп залишків вибуху наднової. Виявилося, що деякі з цих груп сповільнювалися, чого й варто було очікувати в результаті їх взаємодії з навколозоряним середовищем.

Однак інші продовжують розширюватися з середньою швидкістю 4,6 тис. км/сек. Ця швидкість аналогічна швидкості розширення залишків наднової в перші дні після вибуху.

Окрім того, вісім з 15 груп віддаляються від Землі, а ще двоє рухаються в напрямку нашої планети. На думку астрономів, це вказує на те, що вибух був асиметричним через нерівномірний розподіл речовини в навколозоряному середовищі.

Можливо також, що безпосереднє навколишнє середовище навколо залишків зірки також поділене на скупчення, що могло б їм дозволити пробиватися через райони низької щільності і уникати сильного уповільнення, — зазначається у статті.

Тепер астрономи знають, що залишок «наднової Кеплера» є наслідком так званої наднової типу Іа, де білий карлик перевищує критичну межу маси після поглинання речовини зірки-компаньйона.

Після цього стається термоядерний вибух, який руйнує білого карлика і розкидає його речовину назовні, а частина речовини другої зірки стає навколозоряним середовищем, в якому й відбувається вибух.

Нагадаємо, нещодавно астрономи з Європейської південної обсерваторії зафіксували загадкове зникнення гігантської зірки.