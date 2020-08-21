Остаток сверхновой Кеплера, фото: NASA

https://racurs.ua/n142799-tayna-izvestnoy-sverhnovoy-zvezdy-raskryta-video.html

Ракурс

Сверхновая звезда SN 1604 («сверхновая Кеплера»), взрыв которой в 1604 году наблюдал Иоганн Кеплер и ряд других ранних астрономов, и которая стала последней зафиксированной невооруженным глазом сверхновой в нашей галактике, известна необычным поведением своих остатков.

В частности, они представляют собой не сферу, чего следовало ожидать, а являются более похожими на мяч для американского футбола. Причины этого явления, несмотря на довольно давнее открытие сверхновой, до последнего времени оставались непонятными, сообщает издание SciNews со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal.

Найти разгадку смогла международная команда астрономов из США, Испании и Японии, которые проанализировали изображения остатков сверхновой, полученные с помощью рентгеновского космического телескопа Chandra в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2016 годах.

Они, в частности, оценили скорость 15 небольших, богатых металлами групп остатков взрыва сверхновой. Оказалось, что некоторые из этих групп замедлялись, чего и следовало ожидать в результате их взаимодействия с околозвездной средой.

Однако другие продолжают свободно расширяться со средней скоростью 4,6 тыс. км/сек. Эта скорость аналогична скорости расширения остатков сверхновой в первые дни после взрыва.

Кроме того, восемь из 15 групп удаляются от Земли, а еще двое движутся в направлении нашей планеты. По мнению астрономов, это указывает на то, что взрыв был асимметричным из-за неравномерного распределения вещества в околозвездных среде.

Возможно также, что непосредственная окружающая среда вокруг остатков звезды также разделена на скопления, что могло бы позволить им пробиваться сквозь районы низкой плотности и избегать сильного замедления, — отмечается в статье.

Теперь астрономы знают, что остаток «сверхновой Кеплера» является следствием так называемой сверхновой типа Ia, где белый карлик превышает критический предел массы после поглощения вещества звезды-компаньона.

После этого происходит термоядерный взрыва, разрушающий белый карлик и разбрасывающий его вещество наружу, а часть вещества второй звезды становится околозвездных средой, в которой и происходит взрыв.

Напомним, недавно астрономы из Европейской южной обсерватории зафиксировали загадочное исчезновение гигантской звезды.