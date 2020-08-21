Оккупанты в Крыму ограничат людям подачу воды. Фото: glavcom.ua

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Засуха в Крыму привела к тому, что так называемые власти оккупированного Россией полуострова с 24 августа начнут подавать воду крымчанам по графику.

В водохранилище, которое обеспечивает водой Симферополь, осталось всего лишь 7 млн куб. м воды вместо 36 млн куб. м. Об этом сообщил так называемый руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает «Крым 24».

Отмечается, что ограничения на подачу воды будут вводить в три этапа. С 24 августа снизят отбор воды из водохранилищ до 140 тыс. куб. м в сутки, а также прекратят горячее водоснабжение. Уже с 31 августа по 7 сентября уменьшат отбор из водохранилищ до 120 тыс. куб. м в сутки, а также введут подачу воды по графику. А с 7 сентября снизится подача воды до 100 тыс. куб. м в сутки, а также введут почасовую подачу воды утром и вечером.

График подачи сокращается, где было четыре часа в сутки — станет три или два. Где была двукратная подача, перейдет на один раз, — отметил Баженов.

Напомним, глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в июне заявлял, что в начале лета три водохранилища Симферополя были наполнены в среднем на 30%. Оккупанты подсчитали, что воды в городе хватит в три месяца. Аксенов тогда заявлял, что 2020 год — один из самых засушливых для полуострова за последние 150 лет.

В июле сообщалось, что стремительно мелеет и Чернореченское водохранилище в Севастополе — на территории водохранилища виднелись островки, вода отступила от дамбы на 100 м. Местные жители заявили, что в течение нескольких десятилетий так сильно водохранилище еще ни разу не мелело. Сейчас оккупанты ищут подземные источники.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.