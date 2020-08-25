Леонид Кравчук. Фото: Karpat.in.ua

https://racurs.ua/n142901-uslovie-vozobnovleniya-vodosnabjeniya-kryma-nazval-kravchuk-video.html

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Блокада Крыма предполагает прекращение водоснабжения аннексированного полуострова из территории материковой Украины, но глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук все же не исключает возможности возобновления подачи воды. Первый президент Украины считает, что воду в Крым можно дать лишь в случае гуманитарной катастрофы.

По словам Кравчука, страна, которая оккупировала полуостров, обязана обеспечивать местное население всем необходимым, в том числе и водой. Но в Крыму живут украинцы, поэтому украинская власть не должна отворачиваться от своих граждан, если возникнет гуманитарная катастрофа, заявил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

Глава украинской делегации в ТКГ уточнил, что Украина не имеет права обеспечивать водой военные базы оккупантов, но как разделить воду для военных и населения — он не знает.

Кравчук добавил, что этот вопрос еще полностью не решен, но рассматривается возможность подачи воды населению без водоснабжения предприятий и военных баз.

Слова Кравчука перекликаются с недавним заявлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который также сказал о возможности возобновления водоснабжения Крыма в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы.