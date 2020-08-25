Акция «Движения сопротивления капитуляции» происходит у Офиса генпрокурора, фото: «Движение сопротивления капитуляции»

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Дело Шеремета — расследование убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года в Киеве — находится на завершающей стадии. Сегодня, 25 августа, в Шевченковском райсуде Киева должно состояться подготовительное заседание по этому делу.

В Киеве проходит акция в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета, участники которой остались ночевать у здания Офиса генпрокурора. Об этом сообщается на странице общественного объединения «Движение сопротивления капитуляции» в социальной сети Фейсбук.

Участники этой акции считают, что дело Шеремета сфальсифицировано и имеет признаки политических преследований. Поэтому они требуют закрыть производство против подозреваемых в убийстве Шеремета:

ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко;

медика 25-й воздушно-десантной бригады Яны Дугарь;

волонтера и детского врача Юлии Кузьменко.

Также среди требований активистов — инициировать проверку по факту фальсификации и затягивания прокурорами судебных процессов по резонансным делам.

Вечером активисты установили у здания Офиса генпрокурора палатки, чтобы утром встретить генпрокурора Ирину Венедиктову и озвучить ей свои требования.

Сегодня утром во время акции мы призвали генпрокурора немедленно инициировать изменение меры пресечения Андрею Антоненко на заседании суда, — отмечается на странице «Движения сопротивления капитуляции».

Мы популярно объяснили прокурорам, что в условиях, когда сидят невинные люди, терпение гражданского общества может закончиться быстрее, чем думает власть, — подчеркивают активисты.

Напомним, недавно стало известно, что в рамках расследования «дела Шеремета» правоохранители прослушивали телефоны одесского активиста Сергея Стерненко, крымскотатарского правозащитника Энвера Кадырова и знакомых погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.