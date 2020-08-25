Взрыв прогремел в военном общежитии «Десны». Фото: Нацполиция

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Взрыв в военном общежитии поселка Десна в Черниговской области полиция расследует по статье «убийство». Чрезвычайное происшествие на территории военного учебного центра «Десна» произошло 24 августа около 17:42.

Предварительно известно, что в общежитии улучшенного типа для военнослужащих-контрактников взорвалась боевая граната РГД-5. В результате взрыва погиб один военнослужащий. Ранения получили два бойца и гражданское лицо, всех госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к взрыву. Экспертам на исследование направили обломки взрывного устройства.

По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 августа в Кривом Роге 44-летний мужчина во время конфликта бросил в своих знакомых гранату. В результате взрыва осколочные ранения получили четыре человека, всех госпитализировали.