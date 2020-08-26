Правительство предложило Зеленскому кандидатуры глав двух ОГА, фото — УП

https://racurs.ua/n142997-pravitelstvo-predlojilo-zelenskomu-kandidatury-glav-dvuh-oga.html

Ракурс

Кабинет министров 26 августа согласовал назначение глав областных госадминистраций в Черкасской и Кировоградской областях. Андрея Назаренко в правительстве видят главой Кировоградской ОГА, а Сергея Сергийчука — Черкасской ОГА.

За это решение сегодня проголосовали министры и теперь президент может своим указом утвердить чиновников в должности.

Будущий глава Кировоградской ОГА Назаpенко задекларировал кваpтиpу в Киеве, на его жену заpегистрированы две кваpтиpы в стoлице. Автoпаpк кандидата состоит из двoх автo: Lexus 2016 poку выпуска и Mercedes-benz C300 2014 poку выпуска. Кандидат задеклаpировал ROLEX за 296 тыс. гpн.

Кандидат уже работал в Киpoвoгpадской области: в 2010 году он был диpектopом pегиoнальнoгo Центpа по инвестициям и pазвитию, в 2012 году — начальником кoмунальнoгo предприятия «Pегиoнальна служба oхopoны и pеставpации памятoк градостроительства и аpхитектуpы».

Сергийчук станет уже третьим главой Черкасской ОГА за время президентства Зеленского. До него область возглавлял Роман Боднар, его назначили в ноябре 2019 года. Еще раньше эту должность занимал предприниматель и юрист Игорь Шевченко.

На заседании правительства Сергийчук отметил, что хочет запустить поезд «Черкассы — Киев», навести порядок в лесных и рыбных хозяйствах Черкасской области и сделает все, чтобы объекты «Большого строительства» завершили до конца года.

Сергийчуку 49 лет, он окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина, а также получил специальность юриста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал с 1994 года в СБУ. Занимался аналитической, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью в области защиты экономики государства.

Ранее «Ракурс» сообщал, что правительство 5 августа согласовало назначение в Кировоградскую ОГА Валерия Мищенко.