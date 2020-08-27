Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143018-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-rekord-kilkist-pomerlyh-za-dobu-rizko-zrosla-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу в країні зареєстрували 1 тис. 974 нових випадків COVID-19.

Від хвороби померли 49 осіб, а побороти коронавірус змогли 763 пацієнти. Загалом вчора зафіксували 2 тис. 164 підозри на зараження. Про це 27 серпня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

З початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися вже 112 тис. 59 осіб, а померли від коронавірусної інфекції 2 тис. 403 осіб. Побороли хворобу вже 54 тис. 217 пацієнтів. Станом на сьогоднішній ранок хворіють 55 тис. 439 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

м. Київ — 220 нових інфікованих;

Харківська область — 218 заражених;

Львівська область — 203 випадків;

Одеська область — 185 нових хворих;

Івано-Франківська область — 164 заражених.





Найменше випадків захворювання на коронавірус за добу виявили в Кіровоградській області — дев’ять випадків і в Полтавській області — 11 заражених.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус Sars-CoV-2, що призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може відключати важливу частину людської імунної системи.