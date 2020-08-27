Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Коронавірус в Україні встановив новий рекорд — кількість померлих за добу різко зросла (ІНФОГРАФІКА)

27 сер 2020, 09:22
999

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу в країні зареєстрували 1 тис. 974 нових випадків COVID-19.

Від хвороби померли 49 осіб, а побороти коронавірус змогли 763 пацієнти. Загалом вчора зафіксували 2 тис. 164 підозри на зараження. Про це 27 серпня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

З початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися вже 112 тис. 59 осіб, а померли від коронавірусної інфекції 2 тис. 403 осіб. Побороли хворобу вже 54 тис. 217 пацієнтів. Станом на сьогоднішній ранок хворіють 55 тис. 439 осіб.


Найбільше випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

  • м. Київ — 220 нових інфікованих;
  • Харківська область — 218 заражених;
  • Львівська область — 203 випадків;
  • Одеська область — 185 нових хворих;
  • Івано-Франківська область — 164 заражених.

Динаміка захворюванності на коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Найменше випадків захворювання на коронавірус за добу виявили в Кіровоградській області — дев’ять випадків і в Полтавській області — 11 заражених.

Динаміка захворюванності на коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус Sars-CoV-2, що призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може відключати важливу частину людської імунної системи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿