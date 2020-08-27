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Зеленский посетил место гибели Кузьмы Скрябина, фото — Обозреватель

Зеленский посетил место гибели Кузьмы Скрябина (ФОТО)

27 авг 2020, 15:07
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Владимир Зеленский, президент Украины, 27 августа посетил место гибели Андрея Кузьменко (Скрябина).

Это произошло во время рабочей поездки главы государства. Сегодня он переезжал из Днепропетровской области в Кировоградскую и посетил место ДТП, в которое в 2015 году попал певец, телеведущий и продюсер Кузьменко.

Пресс-служба Банковой обнародовала фото Зеленского возле памятника на месте аварии: президент возложил цветы к знаку и почтил память музыканта.

Зеленский посетил место гибели Кузьмы, фото — ОП

Кузьма погиб в феврале 2015 года в результате столкновения его автомобиля с грузовиком возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.


Зеленский посетил место гибели Кузьмы, фото — ОП

В августе этого года Зеленский присвоил Кузьменко звание Героя Украины — «за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность».

Источник: Ракурс


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