Путин и Лукашенко. Фото:DW

https://racurs.ua/n143042-putin-podgotovil-otryad-silovikov-dlya-borby-s-protestami-v-belarusi.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, сообщил, что резерв силовиков для отправки в Беларусь уже сформирован.

По словам Путина, об этом его попросил президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

В специальный резерв вошли сотрудники российских правоохранительных органов.

Путин отметил, что пока отправлять силовиков на борьбу с протестующими «нет необходимости». Но в случае, если «экстремистские элементы» начнут действовать активнее и ситуация выйдет из-под контроля, РФ готова отправить свой отряд в Беларусь. Сейчас Россия настроена на то, что проблемы в Беларуси решатся мирным путем.

Президент России подчеркнул, что РФ имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности. Именно поэтому Лукашенко попросил его о помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Минобороны страны принять «самые жесткие меры» по охране границы. Он считает, что его политические оппоненты пытаются дестабилизировать силы белорусских военных и привести ситуацию на границе в напряжение