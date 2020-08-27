Сегодня перекроют часть трассы Киев – Чоп, фото: пресс-служба Воздушного командования «Центр»

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Ракурс

Военные учения сегодня состоятся на трассе Киев — Чоп.

Движение по этой трассе на участке между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района Ровенской области ограничат сегодня в период с 16.00 до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования «Центр».

Отмечается, что в учениях примут участие личный состав и военная техника, в том числе авиационная компонента воинских частей.

Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск, — отмечается в сообщении пресс-службы воздушного командования «Центр».

Стоит отметить, что это не первый случай таких тренировок на трассе Киев — Чоп. Так, в 2016 году украинские самолеты МиГ-29 осуществляли учебную посадку и взлет в рамках учений «Небесный щит-2016».

Напомним, в марте прошлого года Украина провела учения авиации в Азовском море.