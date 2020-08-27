Сьогодні перекриють частину траси Київ – Чоп, фото: прес-служба Повітряного командування «Центр»

https://racurs.ua/ua/n143041-trasu-kyyiv-chop-sogodni-perekryut-dlya-trenuvan-boyovoyi-aviaciyi.html

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Військові навчання сьогодні відбудуться на трасі Київ — Чоп.

Рух цією трасою на ділянці між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району Рівненської області обмежать сьогодні у період з 16.00 до 19.00. Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування «Центр».

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь особовий склад та військова техніка, зокрема й авіаційна компонента військових частин.

Дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, — наголошується в повідомленні прес-служби Повітряного командування «Центр».

Варто зазначити, що це не перший випадок таких тренувань на трасі Київ — Чоп. Так, у 2016 році українські літаки Міг-29 здійснювали навчальну посадку та зліт у межах навчань «Небесний щит-2016».

Нагадаємо, в березні минулого року Україна провела навчання авіації в Азовському морі.